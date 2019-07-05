الخدمات الضمانية المرج يتابع الإجراءات الخاصة بالمعاشات الموقوفة

المرج 05 يوليو 2019 (وال) – عقد بمكتب الخدمات الضمانية المرج أمس الخميس اجتماعا ضم فريق عمل اللجنة المُشكلة بمكتب الخدمات الضمانية المرج وفق لقرار 167 لسنة 2017 الصادر عن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والقاضي بمتابعة الإجراءات الخاصة بالمعاشات الموقوفة بكل أنواعها ”التأمينية –التقاعدية – الضمانية –العسكرية ” لأكثر من 12 شهرا وذلك وفق الآلية المحددة من قبل اللجنة الرئيسة للإدارة العامة.

هدف الاجتماع لمتابعة سير عمل اللجنة وتقديم الشكر لأعضائها لإتمامهم مهام اللجنة بالشكل المطلوب وذلك بعد رسالة الشكر وتحية التي قُدمت لهم رسمياً في كتاب من مساعد مدير إدارة المعاشات والمنافع النقدية بصندوق الضمان طاهر سليمان قدوشة.

وجاء في نص الكتاب ” أتقدم إليكم وإلى فرق العمل المشكلة بجزيل الشكر والتقديرعلى ما بذلتموه من جهد صادق بهدف إنجازا لمطلوب لعمل هذه اللجنة المُشكلة وفق التعليمات المُتفق عليها ،ونعلم جيداً نحن كرئيس وأعضاء اللجنة مواجهتكم من عقبات وصعاب اجتماعية وإدارية أثناء تنفيذ أعمالكم ، إلا أنكم أثبتم بما لا يدع مجالاً للشك أنكم قادرين على إتقان عمل هذه اللجنة بإخلاص ومسؤولية”.

يذكر بإن الكتاب المؤرخ بتاريخ 26يونيو الماضي قد شمل فرع صندوق الضمان الإجتماعي شرق وغرب بنغازي ، مكتب الخدمات الضمانية المرج ،والأصابعة.

وفي تصريح لمقرر اللجنة بمكتب المرج عبد السلام صالح، بيّن أن اللجنة المشكلة تعمل وفق الأسبقية الزمنية أي بحسب السنوات الأقدم فالأحداث مع إعداد تقرير مفصل لكل سنة على حده وكما تتم دراسة الملفات وحصر المديونية إن وجدت ومتابعة تحصليها والقيام بالحجز الإداري على الملفات الموقوفة.

وأضاف صالح أنه في حال توافر شروط الاستحقاق بشأن أحد المعاشات الملغاة فإنه لايتم الصرف إلا بعد العرض على لجنة الربط المختصة بذلك.

يشار إلى أن مكتب الخدمات الضمانية بالمرج يقدم خدماته لقرابة 10 آلاف مضمون مشترك بنظام الضمان الاجتماعي وقد ألغت اللجنة من تشكليها 500 معاش ضماني.(وال – المرج) أ ف/ أ د

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