روسيا تتحقق من تقارير تفيد بالقبض على اثنين من مواطنيها في طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها لاحظت ورود تقارير في مصادر المعلومات الغربية تفيد بالقبض على مواطنين روسيين اثنين في طرابلس.

وقال مصدر في الخارجية الروسية لوكالة سبوتنيك: “لفت انتباهنا المعلومات التي ظهرت في عدد من المصادر الغربية حول احتجاز مواطنين روسيين اثنين في طرابلس. نتحقق من المعلومات من خلال القنوات المعنية”. وأضاف المصدر، أن الجانب الليبي لم يرسل أي إخطار رسمي.

وأعلنت النيابة العامة الليبية القبض على روسيين اثنين وثلاثة ليبيين بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات المزمعة في البلاد.

ووفقا لرئيس قسم التحقيق الجنائي، الصديق الصور، فإن الروسيين الاثنين وصلا إلى ليبيا في مارس، وتم إلقاء القبض عليهما في مايو.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية مع وكالة “سبوتنيك”: تم احتجاز اثنين من الروس وثلاثة ليبيين لمحاولتهم التأثير على الانتخابات المقبلة في البلاد. لا أتذكر الأسماء الآن ولكن كنية أحد المعتقلين شوقلي.

وأشار إلى أن قسمه بالتعاون مع وكالة الاستخبارات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبي في طرابلس “تواصل التحقيق في القضية”. وقال إن “الروس كانوا على اتصال مع مختلف الأحزاب الليبية، بما في ذلك التقوا مرتين شخصيا مع “سيف الإسلام القذافي”، نجل الرئيس السابق معمر القذافي.

وعن مكان تواجد المحتجزين قال الصور “يتواجدون في مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس بأمر من النائب العام”.

ووفقا له، فإنهم محتجزون احتياطيا بأمر من النائب العام، ويخضعون للتحقيق من قبل أعضاء مكتب النائب العام الليبي وجهاز الاستخبارات الليبية.

