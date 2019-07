باشاغا: سنطلق سراح المهاجرين في طرابلس إذا فشلنا في حمايتهم

المتوسط:

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ، “نعتقد أننا سنشهد تطور على الساحة الميدانية خلال الأيام القادمة وسيطرة جديدة لقوات حكومة الوفاق على مناطق أخرى”.

وأضاف باشاغا، في حوار له مع قناة الحرة الأمريكية، ” إذا فشلنا في حماية المهاجرين سوف نقفل معسكرات الإيواء ونطلق سراح جميع المهاجرين حتى لا يتعرضوا لضربة جوية أخرى وهذا واجبنا الإنساني”.

وطالب باشاغا المجتمع الدولي بحماية المدنيين في ليبيا والتعاون مع حكومة الوفاق.

