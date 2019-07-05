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باشاغا: سنطلق سراح المهاجرين في طرابلس إذا فشلنا في حمايتهم

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ، “نعتقد أننا سنشهد تطور على الساحة الميدانية خلال الأيام القادمة وسيطرة جديدة لقوات حكومة الوفاق على مناطق أخرى”.

وأضاف باشاغا، في حوار له مع قناة الحرة الأمريكية، ” إذا فشلنا في حماية المهاجرين سوف نقفل معسكرات الإيواء ونطلق سراح جميع المهاجرين حتى لا يتعرضوا لضربة جوية أخرى وهذا واجبنا الإنساني”.

وطالب باشاغا  المجتمع الدولي بحماية المدنيين في ليبيا والتعاون مع حكومة الوفاق.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • اكذب يا كذاب ، ليش رميتوا الرصاص على المهاجرين العزل المساكين المنكوبين عندما حاولوا الفرار من القصف ؟ ليش تضعونهم في أماكن أشبه ما يكون بمعسكرات للتضليل ولمحاولة استدراج الجيش لقصفهم حتى تقيموا الدنيا على الجيش بأنهم يقتلون الأبرياء لتغيير الرأي العام ؟ برا جيب فروخك يا باشخا انت وفاسق السراقديرهم طعم للجيش! ليش لم يصاب ولا واحد من الحرس الخاص بالمأوى الذي فيه المهاجرين ؟ لأنه عمل مدبر وواخدين احتياطكم… نهايتكم ستكون بسبب أعمالكم الشنيعة الشيطانية يا فاسدين

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