موقع أفريكا إنتلجنس: السراج يطلب دعما عسكريا وماليا من تركيا

أكد موقع أفريكا إنتلجنس المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية وإفريقية وصول رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الجمعة إلى إسطنبول.

ونقلت صحيفة المرصد الليبية عن الموقع أنه تم ترتيب الزيارة غير المخطط لها للحصول على مساعدة عسكرية ومالية من الحكومة التركية، الحليف الرئيسي للسراج، للدفاع عن قواته ضد قوات الجيش الوطني.

وأضاف تقرير الموقع أنه بالإضافة إلى طلبه طائرات جديدة بدون طيار، والتي تعهدت تركيا بتقديمها بالفعل، يبحث السراج عن الدعم بالأسلحة الأرضية، وعن إرسال وحدة تركية عسكرية على الأرض الليبية لحماية العاصمة.

كما أشار التقرير إلى أن الجيش رغم فقده قاعدته المهمة في غريان، إلا أن سلاحه الجوي قام بتحييد ثلاث طائرات تركية بدون طيار من طراز بيرقدار دمرها في أرض مطار معيتيقة إضافة إلى تدمير مركز قيادة هذه الطائرات.

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