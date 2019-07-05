بعد تأكيده الخميس أن أنقرة تستعد لتسليم طائرات جديدة لحكومة الوفاق.. “أفريكا إنتلجنس”: السراج يزور تركيا لطلب الدعم من أردوغان

اسطنبول-العنوان

كشف موقع “المغرب كونفيدينتيال – أفريكا إنتلجنس” المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية وأفريقية وصول رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى اسطنبول، اليوم الجمعة، بهدف طلب مزيد من الدعم من الحكومة التركية، وذلك بعد أن نشر ذات الموقع، يوم الخميس، تقريرًا يؤكد استعداد أنقرة لتسليم حكومة الوفاق دفعة جديدة من الطائرات المسيرة بدون طيار.

وأكد الموقع، في تقرير طالعته وترجمته العنوان، أن السراج وصل إلى إسطنبول على تمام الساعة 4:30 مساءً بالتوقيت المحلي لليبيا.

وأوضح التقرير، أن هذه الزيارة غير المخطط لها تم ترتيب لها من أجل لحصول على مساعدة عسكرية ومالية من حكومة رجب طيب أردوغان.

وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة فقدت مدينة غريان، إلا أنها تمكنت بواسطة سلاحها الجوي من تدمير ثلاث طائرات بدون طيار تركية من طراز “بيرقدار” في أرض مطار معيتيقة، إضافة إلى تمكنها من تدمير مركز قيادة هذه الطائرات.

وفي السياق، أكد الموقع في تقرير آخر نشرته يوم الخميس، أن تركيا تعتزم تسليم حكومة الوفاق دفعة جديدة من الطائرات المسيرة بدون طيار.

وقال التقرير، على الرغم من استمرار الحظر على توريد السلاح إلى ليبيا الذي فرضه مجلس الأمن منذ 2011 إلا أن تركيا تستعد لتسليم ثماني طائرات أخرى من طراز Bayraktar TB-2 إلى حكومة الوفاق الوطني،

وأشار التقرير إلى حاجة حكومة الوفاق الماسة إلى هذه الطائرات بعدما دمرت القوات المسلحة ثلاثة من أربع طائرات سلمتها تركيا لها خلال الأيام الماضية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية