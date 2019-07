المتوسط:

أكدت وزارة الخارجية الروسية دعمها للتسوية السلمية للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة.

وقال المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في بيان، إن ” روسيا تشعر بالقلق بشأن أنباء قصف مركز إيواء للمهاجرين في تاجوراء، ما أسفر عن مقتل 56 شخصًا وإصابة أكثر من 130 آخرين”.

ودعت إلى الدخول في حوار، والعودة إلى العملية السياسية الشاملة؛ للتغلب على انقسام البلاد، وتشكيل مؤسسات موحدة، قادرة على إعادة السلام والازدهار.

The post روسيا تطالب الأطراف الليبية بالعودة إلى العملية السياسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية