داخلية المؤقتة تأمر بحصر العمالة الوافدة في بنغازي

أصدر وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف، تعليماته بحصر كافة العمالة الوافدة في مدينة بنغازي، بهدف تحسين الأوضاع الأمنية وفرض الأمن داخل المدينة، حيث سيباشر قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي حصر أعداد العمالة الوافدة داخل المدينة، وتبليغ العاملين في الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية، وكافة أنشطة القطاع الخاص.

من جهتها طالبت مديرية أمن بنغازي أصحاب الأنشطة بضرورة تقديم بيان بالعمالة الموجودة لديهم لقسم التحريات العامة، محذرة أنه سيتم غلق أي نشاط مخالف للتسجيل بعد هذا التعميم.

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