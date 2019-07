المتوسط:

قال رئيس “مؤسسة حماية القيم الوطنية” غير الربحية الروسية، ألكسندر مالكيفيتش، إن اثنين من موظفي منظمته احتجزا من قبل السلطات الليبية اليوم.

وأكد بيان صادر عن المنظمة أن أحد المعتقلين الاثنين هو عالم الاجتماع الشهير، مكسيم شوغالي.

وأضاف البيان أن مهام المؤسسة تنحصر في إجراء دراسات استقصائية اجتماعية، إلى جانب دراسات إنسانية وثقافية وسياسية في البلاد.

