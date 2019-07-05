اخبار ليبيا الان

وزير الخارجية التركي يهدد باستهداف القوات المسلحة ويصرح : تركيا ستواصل دعم الوفاق

تم النشر منذُ 37 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بأنه لا يمتلك حساً إنسانياً ويستهدف الشعب الليبي بلا رحمة على حد زعمه ، محذرًا من مغبة اختطاف المواطنين الأتراك مرة أخرى.

أوغلو  أكد في مقابلة مع القناة الإخبارية في التلفزيون الحكومي “تي آر تي” أمس الخميس أن رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج يبذل جهودًا من أجل توحيد بلاده حسب زعمه ، مدعياً أن السراج مستعد أيضًا لتقاسم السلطة أمّا “حفتر” لا يريد الاعتراف بحكومة الوفاق وبدأ الهجوم على العاصمة طرابلس بسبب رفضه تقاسم السلطة حسب قوله.

وزعم بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر فتح جبهة ضد تركيا لأنها تدافع عن الطرف المحق وعن حقوقها وأن ما ادعى بأنها خطوات اتخذها ضد مواطنيهم هي من أعمال قطاع الطرق والقراصنة حسب تعبيره.

وقال بأن وزارته أكّدت أن القوات المسلحة الليبية ستكون هدفًا مشروعا لتركيا إذا لم تفرج عن مواطنيها بشكل فوري ، مضيفاً : “لقد أطلقوا سراح مواطنينا.. وتصريحنا هذا مازال ساريًا إذا قاموا بمثل هذه الخطوة تجاه مواطنينا مرة أخرى بعد اليوم”.

وإتهم الوزير التركي القوات المسلحة بقيادة المشير حفتر بقصف مركز لإيواء المهاجرين شرقي العاصمة طرابلس ، قائلاً :”حفتر لا يمتلك حساً إنسانياً إننا نرى ذلك. ويستهدف شعبه بلا رحمة ويهاجم المهاجرين هناك كذلك”.

واستمر الوزير التركي في ادعاءاته قائلاً : “إنه يلقي البراميل على شعب، ويهاجم بوحشية. الشعب الليبي عاش مآس كثيرة للأسف، ونأمل أن تنتهي هذه الآلام وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم للشعب الليبي في هذه المرحلة العصيبة” في اشارة منه لمواصلتهم لدعم حكومة السراج .

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • وزير خارجية تركيا شكرا جزيلا لك ، صدقني أن تركيا لو كانت تستطيع أن تفعل شيئا لفعلت ! طالما أنها هددت بشار لسنوات وسنوات ودعمت جبهة النصرة ضده وفشلت ، سوريا حدود واحدة مع تركيا وفشلت ! وأيضا مصر ودعمت مرسي ولكنها فشلت ، وحاولت في السودان وفشلت ! تركيا فاشلة في مشاريع السياسة الخارجية ، والشعب الليبي اختار طريقه ورفض المتطرفين ورفض المليشيات ، وهو الآن على أتم الإستعداد لأي هجوم تركي ، وحلفاؤنا معه.
    Türkiye Dışişleri Bakanı Çok teşekkür ederim, inanırsanız, Türkiye yapacak bir şey yapabilir! Bashar’ı yıllarca ve yıllarca tehdit edip, kendisine karşı kazandığı zaferin cephesini destekledikleri ve başarısız olduğu sürece, Suriye bir tane Türkiye ile sınırlandı ve başarısız oldu! Mısır, Mursi’yi de destekledi ama başarısız oldu, Sudan’da yargılandı ve başarısız oldu! Türkiye dış politika projelerinde başarısız oldu ve Libya halkı kendi yolunu seçti, aşırılık yanlıları ve milisleri reddetti ve şimdi tüm Türk saldırılarına ve bununla müttefiklerimize tamamen hazır.

    رد

  • هذا الخطاب موجه للشعب التركي ، لتكوين أرضية تحتمل خسائر محتملة ، وإضعاف لصوت من يعارض هذه التدخلات على بلد آخر ، خصوصا احتمال الصدام مع دولة مصر .

    رد