عميد عادل عبد العزيز في زيارة لمركز شرطة القوارشة

بنغازي 05 يوليو 2019 (وال)- قام مدير أمن بنغازي عميد عادل عبد العزيز، بزيارة لمركز شرطة القوارشة، للإطلاع على الجاهزية والاستعداد وضبط الأمن.

وتأتي عميد عادل عبد العزيز ضمن جولته لمراكز الشرطة في بلدية بنغازي، للوقوف على سير العمل ودور المراكز في تأمين راحة المواطنين.

وطالب عميد عادل عبد العزيز خلال لقائه ومدير وأعضاء المركز، بضرورة الحرص والاستعداد لحماية المواطن, مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الحيوي الذي لعبه منتسبي المركز خلال استجابتهم للتعامل مع الحوادث والقضايا.

كما طالب عميد عادل عبد العزيز بزيادة اليقضة والحرص والانضباط في العمل، مضيفًا أن “المرحلة التي نعيشها تتطلب منا بذل المزيد من الجهد، والعمل لما يخدم مصالح الوطن ويحمي مقدراته”. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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