عقيلة صالح: لا يمكن العودة للحوار مع السراج أوالإعتراف بأي أحكام صادرة عن حكومته

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن الشعب الليبي لا يحمل أي ضغينة تجاه الشعب التركي وأن مشكلته مع رئيسه المدعو أردوغان،مطالبا بعدم الاعتداء على أي أجنبي مالم يرتكب جرما.

المستشار صالح أعرب عن إستغرابه خلال لقاء خاص مع قناة الفضائية الليبية أمس الخميس من موقف البعثة الأممية من التدخل التركي وعدم إدانتها لجريمة تصفية جرحى القوات المسلحة بمدينة غريان.

ولفت المستشار صالح إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مرفوض من البداية ومجلس النواب لم يمنحه الثقة.

وأضاف :”أن ما يقوم به السراج مفروض عليه من الجماعات الإرهابية وأنه لا يمكن العودة للحوار معه أو الاعتراف بأي أحكام صادرة عن حكومته” ، مباركاً عمليات القوات المسلحة التي أطلقها القائد العام المشير خليفة حفتر لتطهير العاصمة من المليشيات الإرهابية.

رئيس مجلس النواب أكد أن من مهام القوات المسلحة حماية حدود الوطن وردع أي عدوان وحماية الدستور ومؤسسات الدولة الشرعية.

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