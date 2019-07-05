الفريق صقر الجروشي: تدمير أغلب طائرات المليشيات في مصراتة

بنغازي 05 يوليو 2019 (وال)- قال رئيس أركان القوات الجوية الفريق صقر الجروشي، إن الكلية الجوية في مدينة مصراتة خسرت أغلب طائراتها القتالية في معاركها ضد الجيش الوطني الليبي.

وأضاف الفريق صقر الجروشي – في تصريح لصحيفة العنوان – أن مليشيات مصراتة تستخدم أحد مرافق القوات الجوية، استخدامًا غير قانوني، لمصلحة الخارجين على القانون، يحملون فكر متطرف وتتخذ من المدينة مقراً لها.

وأكد الفريق صقر الجروشي أن أغلب الطيارين والفنيين العاملين في القواعد الجوية في غرب ليبيا، انضموا إلى القوات المسلحة العربية الليبية، وجزء بسيط منهم التزم بيته أو غادر إلى تونس مع أفراد عائلته، خوفاً من استهدافهم أو القبض عليهم، مما أطر مليشيات مصراتة للاستعانة بالمرتزقة الأجانب، لتشغيل وصيانة الطائرات الموجودة في مطار الكلية الجوية، حيث تم القبض على البعض منهم سابقاً.

وقال الفريق صقر الجروشي إن “عدد الطائرات التي خسرتها مليشيات مصراتة بلغت 6 طائرات، وهي : عدد طائرتين نوع L39، وعدد طائرتين نوع ميراج F1، وعدد طائرة نوع ميغ 25، وعدد طائرة نوع ميغ 23، تم إسقاطها جميعاً بفضل القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، لأنها طالما كانت تستهدف مواقع المدنيين في محيط طرابلس، وتقتل العائلات الآمنة في البيوت والطرقات العامة، كان لابد من سرعة تحييّد هذه الطائرات، التي تُسيطر عليها العصابات المسلحة والخارجة عن القانون وسلطة الدولة الليبية”.

وتابع الفريق صقر الجروشي : “ضرورة استكمال تحرير الوطن من الإرهاب والعصابات المسلحة، وفق الخطة العامة للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وإن حكم ليبيا لا يتم بالتعاون مع المليشيات والعصابات وقهر وإهانة الشعب الليبي، ولن تستطيع مدينة واحدة السيطرة على ليبيا مهما زيّن لها تنظيم الإخوان الإرهابي ذلك، فلن تكون هناك خلافة إسلامية ولا دولة لداعش في بلادنا”.

وحذر الفريق صقر الجروشي من التعاون مع عناصر المليشيات، بمحاكمتهم عسكرياً وفق القانون العسكري الوطني، ووفق ما تنص عليه حالة الطوارئ والنفير العام في البلاد. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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