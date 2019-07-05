ليبيا عمق استراتيجي لمصر

قال عضو التكتل المدني الديمقراطي خالد الترجمان إن مصر ترى في ليبيا أنها عمق استراتيجي لها وأنها خط الدفاع الأول لها ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة.

وأضاف الترجمان في حديث له لبرنامج “LIVE” بث الجمعة على “218NEWS” تعقيبا على الاتصال الذي جرى بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب والذي ناقشا فيه عدة قضايا على رأسها الملف الليبي، أن اهتمام مصر بليبيا نابع من اهتمامها بالأمن القومي إضافة لامتدادها الاقتصادي والجغرافيا مع ليبيا؛ الأمر الذي أعطى لمصر أفضلية على كثير من البلدان المحيطة بليبيا؛ ماجعل لزاما عليها أن تكون في طليعة الدول التي تؤيد استقرار ليبيا بعيدا عن الإرهاب والصراعات على حد تعبيره.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس الخميس، استعرضا من خلاله عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها الوضع في ليبيا.

وقد أكد السيسي خلال المكالمة على موقف بلاده الداعم لوحدة ليبيا وأمنها واستقرارها وتفعيل إرادة الشعب الليبي ومساندة مصر لجهود الجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات والميليشيات المسلحة، التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط”. حسب وصفه.

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