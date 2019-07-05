سبها تحتفل بنهاية العام الدراسي

أقيم في مدينة سبها احتفال كبير داخل الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بمناسبة اختتام العام الدراسي تحت إشراف إدارة النشاط المدرسي ومنظمة اليونسيف.

وحضر الاحتفالية عدد من مسؤولي قطاع التعليم وأولياء الأمور وبمشاركة عدد من تلاميذ المدارس الخاصة والعامة التابعة لمكتب تعليم سبها وقدمت خلال الحفل استعراضات ولوحات غنائية تضمنت دعوات للسلام والمحبة والتصافح والتسامح بين الأخوة ونبذ العنف والحرب في ليبيا.

ومنحت هذه الأجواء الإيجابية انطباعا أن سبها عادت للحياة عبر تنظيمها احتفالات ومهرجانات شهد بنجاحها الجميع بعد أن تحررت من براثن الإرهاب.

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