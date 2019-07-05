بيان جديد من محامي أسرة القذافي

قال المحامي، خالد الزائدي، وكيل أسرة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي إن البيان الذي أصدرته عائلة موسى الصدر عبر وكيلها “محشو بمغالطات قانونية”.

ويضيف المحامي في البيان الذي حصلت عليه مراسلة “سبوتنيك” إن هانيبال القذافي “اختطف من دمشق على يد عصابة أدخلته إلى منطقة البقاع في لبنان عبر طرق غير شرعية، وتم احتجازه وتعذيبه وتهديده بالقتل”.

ويتابع بيان المحامي خالد الزائدي أن هانيبال القذافي “اختطف من دمشق إلى لبنان، ولم يأتِ طواعية إليه، والكلام عن النشرة الحمراء ليست هي سبب اعتقاله في سجون لبنان”.

وحسب البيان فهانيبال القذافي “قبل اختطافه لم يكن مطلوباً لدى القضاء اللبناني لا شاهداً ولا متهماً ولا مشتبها به في قضية موسى الصدر ولا في أي قضية غيرها”.

ويقول المحامي ردا على عائلة موسى الصدر “إن جريمة كتم المعلومات التي اتهم بها هانيبال القذافي لا أساس قانوني لها وجرى تجريمه بها بهدف إيجاد سند قانوني يبرر توقيفه في لبنان”.