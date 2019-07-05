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الكفرة تجدد دعمها للجيش الوطني

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبر وفد من المجلس التسييري ومجلس الحكماء الكفرة عن دعم مدينتهم ووقوفها مع القوات المسلحة فيما وصفوه بـ “معركة الجيش الوطني لتحرير الوطن من الإرهاب والميلشيات وإقامة دولة القانون والمؤسسات”.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع الوفد أمس الخميس بالفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة بالقوات المسلحة بحضور فوزي بومريز وزير التعليم بالحكومة المؤقتة.

من جهته عبر الناظوري عن اعتزاز الجيش الليبي بموقف الكفرة وأهلها الداعم للقوات المسلحة مثمناً الدور الذي يقوم به أبناء الكفرة في تأمين الجنوب الشرقي وتضحياتهم في كل معارك الوطن، وشدد رئيس الأركان على دعمه للمجلس التسييري وما يؤديه من دور في تقديم الخدمات لبلدية الكفرة رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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