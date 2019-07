تفاصيل لقاء “ويليامز” وعميد بلدية البيضاء

المتوسط:

أكدت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز خلال لقائها اليوم بعميد بلدية البيضاء وأعضاء المجلس البلدي على التزام البعثة بدعم كافة الليبيين عبر الجهود المتواصلة لتوحيد المؤسسات الوطنية رغم التعقيدات التي فرضتها المستجدات الراهنة، علاوة على الدعم التنموي والإغاثي.

‏ وطالب عميد بلدية البيضاء وأعضاء المجلس البلدي بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمضاعفة الجهود لإيجاد حلول متكاملة للأزمة الليبية على رأسها الأزمة الإقتصادية وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية والإسراع في تخصيص الموارد اللازمة للبلديات لتتمكن من القيام بواجباتها الخدمية.

