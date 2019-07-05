الفريق عبد الرازق الناظوري يستقبل وفدًا من المجلس التسييّري والحكماء الكفرة

المرج 05 يوليو 2019 (وال)- استقبل سيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الفريق عبد الرازق الناظوري، وفدًا من المجلس التسييري ومجلس الحكماء الكفرة.

وأعرب الفريق عبد الرازق الناظوري خلال اللقاء الذي عقده أمس الخميس، عن اعتزاز الجيش الوطني بموقف الكفرة وأهلها الداعم للقوات المسلحة، والدور الذي يقوم به أبناء الكفرة في تأمين الجنوب الشرقي، وتضحياتهم في كل معارك الوطن.

وأكد الفريق عبد الرازق الناظوري خلال اللقاء الذي عقده بحضور معالي وزير التربية والتعليم في الحكومة المؤقتة الدكتور فوزي بومريز، دعمه للمجلس التسييري لبلدية الكفرة، وما يُؤديه من دور في تقديم الخدمات لأهالي الكفرة، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

وبدوره، أكد وفد المجلس التسييري ومجلس الحكماء الكفرة، عن دعم الكفرة ووقوفها مع القوات المسلحة في معركتها لتحرير الوطن، من الإرهاب والميلشيات الإجرامية، وإقامة دولة القانون والمؤسسات.

ودعا وفد المجلس التسييري ومجلس الحكماء الكفرة الفريق عبد الرازق الناظوري نقل تحيات وتأييد أهالي الكفرة لسيادة القائد العام المشير خليفة حفتر. (وال- المرج) ف ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال