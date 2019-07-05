لقاء عمل حول تطوير وتحسين العمل بالمختبرات الطبية في مدينة المرج

المرج 05 يوليو 2019 (وال) – تعتزم إدارة المختبرات ومصارف الدم بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، إقامة لقاء عمل غدا السبت، حول برنامج تطوير وتحسين العمل بالمختبرات الطبية، وذلك في مقر قاعة مركز المعاقين المرج.

وأوضحت إدارة الإعلام بالوزارة أن لقاء العمل يهدف إلى تطوير جودة العمل بجميع أقسام المختبرات الطبية بالنطاق الجغرافي، من إدارة الخدمات الصحية ببلدية الساحل شرقا إلى إدارات الخدمات الصحية ببلديتي توكرة والابيار.

وأشارت إدارة الإعلام في الوزارة إلى أن لقاء العمل جاء في إطار توجيهات معالي وزير الصحة بشأن استمرار التدريب الطبي.(وال – المرج) أ ف/ أ د

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