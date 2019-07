المتوسط:

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي ‎باشاغا ، أن أحد موظفي البعثة الأممية قدم إفادة مضللة بشأن حادثة مركز المهاجرين بتاجوراء.

وأضاف باشاغا، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن “البعثة وعدت بالتحقيق في ما نسب إلى أحد أفرادها”

وأكمل باشاغا، أن “ملف جريمة مركز إيواء المهاجرين بتاجوراء بالكامل تحت مكتب النائب العام وننتظر نتائج التحقيق خلال الأيام القادمة”.

