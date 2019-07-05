إيني: لا تغيير للإنتاج في ليبيا

قالت مجموعة «إيني» الإيطالية للطاقة إنه لم يطرأ أي تغيير على نشاطها الإنتاجي في ليبيا.

وفي تصريحات للصحفيين لدى وصوله الجمعة إلى مجمّع اتحاد الزراعيين الإيطاليين «كولديرتي»، في بلدة كاستيلو سفورتسيسكو بميلانو (شمال)، رد الرئيس التنفيذي لشركة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي على السؤال: «ما هي الأوضاع في ليبيا؟»، بالقول: «إن الإنتاج هو نفسه دائمًا»، مختتمًا بالقول إن «جميع حقول الغاز تتركز في منطقة جنوب العاصمة طرابلس»، وفق ما أوردت وكالة «آكي» للأنباء.

وكان الاتحاد الدولي لقطاع النفط «FederPetroli»، الذي يضم عملاق الطاقة الإيطالي «إيني» وشركة النفط الليبية «Noc»، قد رأى أن «ليبيا بلد في حالة حرب ينبغي الهرب منه».

وطالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الإثنين الماضي، بأن تظلّ ليبيا مستثناة من أي إجراءات تتعلّق بتخفيض إنتاج النفط عالميًا، وأن يكون لها الحقّ في تعويض فاقد حصتها السوقية الناجمة عن الصراعات، «فقدت ليبيا 25 مليون برميل من النفط هذه السنة فقط من حصتها بسبب الاغلاقات».

وأوضح أن المؤسسة الوطنية للنفط تواجه مصاعب للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية بقرابة 1.3 مليون برميل/ يوم بسبب الوضع الهش، مؤكدًا أن سلامة الموظفين تظلّ على رأس أولوياتهم، وقد يقتضي الأمر سحب كافة العاملين من المواقع التي يتم استغلالها عسكريًا لأن «عسكرة المنشآت تعيق الحفاظ على الإنتاج وزيادته».

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