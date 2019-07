” تلغراف ” تكشف تفاصيل مقترح في البرلمان البريطاني للتصرف بأموال القذافي

المتوسط:

كشفت وسائل إعلام بريطانية مؤخرا عن مقترح بريطاني لتعويض ضحايا هذه الهجمات من “أموال القذافي” المجمدة لدى لندن، والتي تقدر بنحو 12 مليار جنيه إسترليني.

وأكدت صحيفة “تلغراف” البريطانية ، أن مقدم المقترح في البرلمان البريطاني هو حزب الاتحاد الديمقراطي الأيرلندي.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخزانة البريطانية جمعت أموالا تقدر بـ17 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث الماضية من فوائد “أموال القذافي” المقدرة بنحو 12 مليار جنيه إسترليني.

