الوطنية للنفط” ترحب بالتزام “حفتر” بشرعية المؤسسة

رحب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالتزام “خليفة حفتر” بشرعية المؤسسة الوطنية للنفط وحقها الحصري بتصدير النفط الليبي، وذلك وفقا للقوانين الوطنية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها اليوم الجمعة، إلى ضرورة حل المؤسسة الموازية، التي حاولت سرقة النفط الليبي وتسويقة بأسعار بخسة ، ووضع حدّ للمحاولات الرامية إلى تقسيم قطاع الطاقة في ليبيا، وذلك بحسب وصف البيان.

وأكدت المؤسسة، ان ” الفشل المتكرر لمحاولات المؤسسة الموازية كان نتيجة دعم المجتمع الدولي المستمر لقرارات مجلس الامن ذات العلاقة”.

ومن جانبه صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، في هذا الصدد قائلا: ” إنّ النفط الليبي ملك لكافّة الليبيين، ووحدة المؤسسة الوطنية للنفط أمر أساسي لضمان وحدة ليبيا .المؤسسة هي الجهة المستقلّة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط في ليبيا”.

وأضاف قائلا: ” إن استقرار قطاع النفط في ليبيا سيساهم في استقرار أسواق النفط. كما تعرب المؤسسة الوطنية للنفط مجدّدا عن رفضها القاطع لعسكرة المنشآت النفطية”.

