الشروع في إزالة الظواهر المشوهة للمظهر العام داخل بلدية بنغازي

بنغازي-العنوان

شرع جهاز الحرس البلدي اليوم الجمعة في إزالة الظواهر المشوهة للمظهر العام داخل الناطق الإداري لبلدية بنغازي.

وبدأ الجهاز، بناء على تعليمات المجلس البلدي، في إزالة نقاط بيع السلع التموينية ومواد البناء والسيارات وغيرها، داخل الأحياء وبمُحاذاة الشوارع والطرق الرئسية.

كما بدأ الجهاز في مُتابعة أعمال النظافة العامة ومُراقبة أماكن بيع وتداول وصنع المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

بدورها دعت البلدية المواطنين إلى التعاون مع أفراد جهاز الحرس البلدي في أداء واجبهم، والمساعدة في تحسين المظهر العام للمدينة، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات الرادعة تجاه المُخالفين.

وقالت، “إن الإجراءات قد تصل إلى مُصادرة المواد المعروضة للبيع، وفقاً لما نصت عليه القوانين والقرارات ذات العلاقة”.

ويشهد النطاق الإداري لبلدية بنغازي انتشار ظاهرة نقاط بيع السلع التموينية والسيارات ومواد البناء، داخل الأحياء السكنية والطرقات العامة وغيرها.

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