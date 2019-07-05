المشري يلتقي رئيس البرلمان الإندونيسي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة وفد من أعضاء المجلس اليوم الجمعة، مع رئيس البرلمان الإندونيسي بامبانج سوسيتيو، ونائبه وعدد من رؤساء الكتل بالبرلمان.

وأكد المشري، خلال اللقاء على الدور المهم الذي تلعبه إندونيسيا ومكانتها بين الدول الاسلامية، وريادتها في الديمقراطية، بالإضافة إلى تأثيرها في السياسة الخارجية العالمية خاصة كونها عضوا في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن ليبيا تحتاج لصوت وموقف دولة إندونيسيا الداعم للشرعية والديمقراطية في ليبيا.

ومن جهته أكد رئيس البرلمان الإندونيسي على أن بلاده تدعم بقوه حكومة الوفاق وهي داعمة للشرعية والديمقراطية في ليبيا، وأنها ترفض استخدام القوة لفرض الرأي، كما أكد حرص بلده على تنمية العلاقة الاقتصادية بين إندونيسيا وليبيا خاصة في مجال النفط والغاز، وأن تتسع العلاقة لتشمل مجالات أخرى عديدة كالتعليم والعمالة.

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