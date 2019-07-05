الخرطوش: تحركات كبيرة نحو العاصمة طرابلس

أخبار ليبيا24

قال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش اليوم الجمعة إن هناك تحركات كبيرة في الساعات الأخيرة باتجاه عاصمة الوطن طرابلس.

وأضاف الخرطوش قائلًا :” اتقوا الله يا من تناصرون العصابات الإجرامية المسلحة، شباب غرر بهم في عمر الزهور، وقادة يتحكمون بهم من خارج جدران الدولة، حتى لا ندخل في حرب كبيرة وخسائر أكبر في الأرواح”.

وتابع المسؤول الإعلامي :”الذي نراه على الأرض في حربنا نتاج كل من خذل الحق وحارب الدين والوطن جنى على نفسه وأساء إلى قومه و ضرب مثلا في الصد عن سبيل الله، وشق طريقا إلى السقوط المدوي”.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة ذكرت اليوم الجمعة أن الموجة الثانية من الكتائب العسكرية تحركت للمشاركة في العمليات القتالية في طرابلس.

وأضافت الشعبة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن تحرك هذه الكتائب تم بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

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