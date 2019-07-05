روسيا تتحقق من تقارير تفيد بالقبض على روسيين في ليبيا

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها تجري اتصالاتها مع الجانب الليبي للتأكد من تقارير غربية تفيد بالقبض على مواطنين روسيين اثنين في طرابلس. وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فإن مصدر في الخارجية الروسية قال “لفت انتباهنا المعلومات التي ظهرت في عدد من المصادر الغربية حول احتجاز مواطنين روسيين اثنين في طرابلس. نتحقق من المعلومات من خلال القنوات المعنية”. وأضاف المصدر، أن الجانب الليبي لم يرسل أي إخطار رسمي. وكانت النيابة العامة الليبية، قد أعلنت القبض على روسيين اثنين وثلاثة ليبيين بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات المزمعة في البلاد.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي أردوغان في إسطنبول
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مؤسسة النفط ترحب بـ«التزام حفتر بشرعية المؤسسة وحقها الحصري بتصدير النفط الليبي»
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
مجلس الامن الدولي يدعو الى وقف لاطلاق النار في ليبيا
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
تم النشر منذُ 14 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
أضف تعليقـك