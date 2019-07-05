روسيا تتحقق من تقارير تفيد بالقبض على روسيين في ليبيا

كشفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها تجري اتصالاتها مع الجانب الليبي للتأكد من تقارير غربية تفيد بالقبض على مواطنين روسيين اثنين في طرابلس. وبحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فإن مصدر في الخارجية الروسية قال “لفت انتباهنا المعلومات التي ظهرت في عدد من المصادر الغربية حول احتجاز مواطنين روسيين اثنين في طرابلس. نتحقق من المعلومات من خلال القنوات المعنية”. وأضاف المصدر، أن الجانب الليبي لم يرسل أي إخطار رسمي. وكانت النيابة العامة الليبية، قد أعلنت القبض على روسيين اثنين وثلاثة ليبيين بتهمة محاولة التأثير على الانتخابات المزمعة في البلاد.

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