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اتهامات لـبلحاج بالتورط في نقل متطرفين من سوريا إلى ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشفت وسائل إعلامية، نقلا عن مصادر موثوقة، أن طائرات تابعة لشركة الأجنحة الليبية المملوكة من قبل عبد الحكيم بلحاج، قامت بنقل المقاتلين المتطرفين من إدلب في سوريا إلى ليبيا عبر الأراضي التركية، وذلك بحسب سكاي نيوز. يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كان قد عبر أمس الخميس، عن قلقه من تدفق المتطرفين على ليبيا من محافظة إدلب السورية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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