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“ويليامز” تزور البيضاء وشحات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب المجلس البلدي بشحات وفعاليات من المدينة الأمم المتحدة بالاستماع لصوت الشعب الليبي والعمل على تعزيز الهوية الوطنية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها بعميد بلدية شحات وأعضاء المجلس البلدي وفعاليات مختلفة خلال زيارتها للمدينة اليوم الجمعة، الذي أكدت خلاله لأهالي شحات أن البعثة تبذل جهودا حثيثة لإحياء العملية السياسية وتغليب المسار السلمي.

كما التقت ويليامز خلال جولتها بعميد بلدية البيضاء وأعضاء المجلس البلدي وأكدت لهم التزام البعثة بدعم كافة الليبيين عبر الجهود المتواصلة لتوحيد المؤسسات الوطنية رغم التعقيدات التي فرضتها المستجدات الراهنة، مؤكدة استمرار الدعم التنموي والإغاثي.

وكانت وليامز قد وصلت إلى بنغازي يوم الخميس على رأس وفد من البعثة الأممية حيث كان في استقبالها عدد من الناشطين السياسيين حيث استمعت إلى آرائهم حول الأزمة وسبل إعادة الثقة بين الليبيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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