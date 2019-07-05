كشَّافو غدامس يقيمون يوما ترفيهيا

ضمن المنهاج السنوي للفرقة الأولى متقدم التابعة لفوج كشاف ومرشدات غدامس أقيم نشاط ثقافي ترفيهي تضمن فقرات كشفية وألعاب الرياضة حيث انطلق البرنامج بمقر الفوج بإقامة مجموعة من المحاضرات التوعوية والمسابقات الرياضية.

وانطلقت فعاليات اليوم الترفيهي في غابة ومسبح بن يدر حيث كان يوما ترفيهيا لأعضاء الفرقة الكشفية، وجع النشاط 24 كشافا يرافقهم أربعة من قادة الفوج جمعهم ميثاق الكشاف وعهده وشريعته التي تنص على أن الكشاف صديق للجميع وأخ لكل كشاف فجسدوا ذلك واقعا على الأرض.

وترتكز الحركة الكشفية على مجموعة من الأهداف والمبادئ السامية التي ازدانت بها فهي تحث على بتوحيد الصف و تقريب الرؤى واستغلال الوقت بما يفيد الجميع.

وتعد الحركة العامة للكشافة والمرشدات أحد أبرز أقدم المؤسسات الأهلية في ليبيا وهي حركة تطوعية غير سياسية تربوية والانتساب إليها مفتوح للجميع دون التفات للجنس أو الدين أو العرق، كما أن الحركة الكشفية الليبية عضو مؤسس للمنظمة الكشفية العربية منذ العام 1954، كما أنها عضو مؤسس للهيئة العربية للمرشدات عندما عقد أول مؤتمر بطرابلس العام 1966، وعضو مؤسس للاتحاد الكشفي المغاربي منذ 1958، كما أنها عضو في المنظمة الدولية لقدامى الكشافين والمرشدات منذ العام 1988.

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