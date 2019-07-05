تركيا تستعد لتسليم طائرات مقاتلة جديدة لقوات الوفاق

كشفت نشرة أفريكا أنتلجنس -الوكالة المتخصصة في الأخبار السرية – عن أن تركيا تستعد لمنح حكومة السراج ثماني طائرات مقاتلة جديدة من نوع “بيرقدار تي بي 2”.

والأسبوع الماضي قال أحمد المسماري المتحدث باسم “الجيش الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر إن قوات الجيش ستحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا وتمنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الليبية. تصريحات المسماري هذه تأتي عقب إسقاط “الجيش الليبي” طائرة مسيرة تركية تابعة لقوات “حكومة الوفاق الوطني” قرب طرابلس. وذكر دبلوماسيون أن تركيا زودت القوات المتحالفة مع رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج بطائرات مسيرة وشاحنات،

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