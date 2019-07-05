استمرار حرائق بني وليد ولا إمكانيات لمواجهتها

مازال اندلاع الحرائق بوادي مدينة بني وليد يتكرر وفي أماكن متفرقة ما أرهق رجال الدفاع المدني وسيارتهم الوحيدة، غير أن الأهالي كانوا يسارعون في كل مرة لتقديم العون لحماية أشجار الزيتون والنخيل التي يعتمد عليها العديد من الأسر في هذه المدينة في توفير احتياجاتهم وتعد مصدرا أساسيا لقوتهم.

وناشد أهالي المدينة وفي مرات عديدة الجهات المختصة لدعم جهاز الدفاع المدني؛ حيث يفتقر الجهاز لأقل الإمكانيات المتمثلة في قطع الغيار إضافة إلى النقص الحاد في مادة السائل الرغوي للمساعدة في إخماد الحرائق، وما يزيد المخاطر بعدم السيطرة على الحريق ويضاعف الخسائر ويزيد من معاناة الأهالي عدم وجود سيارات إطفاء باستثناء سيارة واحدة متهالكة، لتقوم بخدمة المدينة بأكملها وتغطي مساحة جغرافية كبيرة، حيث إن أقل منطقة تبعد عن وسط المدينة من 30 إلى 60 كيلومترا، وهي مناطق المردوم وشميخ وتنيناي وقرارة القطف، فما الذي ستفعله هذه السيارة إذا نشبت حرائق في تلك المناطق.

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