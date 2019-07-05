مجلس الأمن يدين الهجوم على مركز المهاجرين غير الشرعيين في طرابلس

أخبار ليبيا24

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجوم على مركز احتجاز مهاجرين غير شرعيين في تاجوراء قرب العاصمة الليبية طرابلس مما أدى إلى مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من 130 إصابات متفاوتة.

وشدد الأعضاء، في بيان صحفي، على ضرورة أن التهدأة من كل الأطراف وبشكل عاجل، وأن تلتزم بوقف إطلاق النار.

دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى العودة بسرعة إلى الوساطة السياسية التي تقوم بها الأمم المتحدة، مجددين دعمهم الكامل لقيادة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة.

وقال الأعضاء، في بيانهم، إن السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يتحققا إلا عبر الحل السياسي، مشيرين إلى جهود الدعم المبذولة من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية وآخرين.

وأبدى أعضاء مجلس الأمن القلق البالغ بشأن تدهور الوضع الإنساني في ليبيا، ودعوا الأطراف إلى السماح بوصول الوكالات الإنسانية إلى المتضررين.

كما قال الأعضاء إنهم ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن تدهور الأوضاع في مراكز الاحتجاز، مشيرين إلى أن تلك المراكز تدخل في نطاق مسؤوليات الحكومة الليبية.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الاحترام الكامل من كل الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب القرار 1970.

وشددوا على أهمية سيادة واستقلال ليبيا وسلامتها الإقليمية ودعوا كل الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في الصراع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه.

وكانت الأمم المتحدة قد أدانت بأشد العبارات القصف الجوي ضد مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين، شرق طرابلس، والذي أدى إلى مقتل نحو 44 لاجئا ومهاجرا، منهم نساء وأطفال، وإصابة ما يزيد عن 130 آخرين بجروح بالغة.

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