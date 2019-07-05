وليامز تؤكد حرص البعثة الأممية على توحيد المؤسسات الليبية رغم التعقيدات

قالت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز إن البعثة الأممية ملتزمة “بدعم كافة الليبيين عبر الجهود المتواصلة لتوحيد المؤسسات الوطنية رغم التعقيدات التي فرضتها المستجدات الراهنة، علاوة على الدعم التنموي والإغاثي”.‬

وأضافت البعثة خلال لقائها اليوم بعميد بلدية البيضاء وأعضاء المجلس البلدي، أن عميد البلدية وأعضاء المجلس طالبوا البعثة والمجتمع الدولي “بمضاعفة الجهود لإيجاد حلول متكاملة للأزمة الليبية على رأسها الأزمة الإقتصادية وضمان توزيع عادل للثروات الوطنية والإسراع في تخصيص الموارد اللازمة للبلديات لتتمكن من القيام بواجباتها الخدمية”.

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