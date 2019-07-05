الوطنية للنفط ترحّب بالتزام حفتر بشرعيّة المؤسسة

قال مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط إنه يرحب بالتزام قائد الجيش الليبي خليفة حفتر “بشرعية المؤسسة الوطنية للنفط وحقها الحصري بتصدير النفط الليبي، وذلك وفقا للقوانين الوطنية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.”

ودعت في بلاغ لها “إلى ضرورة حل المؤسسة الموازية، التي حاولت سرقة النفط الليبي وتسويقة بأسعار بخسة ، ووضع حدّ للمحاولات الرامية إلى تقسيم قطاع الطاقة في ليبيا”.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله قد صرّح “إنّ النفط الليبي ملك لكافّة الليبيين، ووحدة المؤسسة الوطنية للنفط أمر أساسي لضمان وحدة ليبيا .المؤسسة هي الجهة المستقلّة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط في ليبيا”. وأضاف أن “استقرار قطاع النفط في ليبيا سيساهم في استقرار أسواق النفط.

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