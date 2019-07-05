وليامز تبحث الأوضاع المعيشية والإنسانيّة بشحات

التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها بعميد بلدية شحات وأعضاء المجلس البلدي وفعاليات مختلفة خلال زيارتها للمدينة اليوم.

وقالت البعثة أن الحاضرين طالبوا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاستماع لصوت الشعب وتعزيز الهوية الوطنية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.‬

واستعرضت “ويليامز وأعضاء الوفد المرافق لها جهود البعثة لدعم كافة الليبيين في مختلف القطاعات بما فيها الإنسانية والتنموية واستمرار المساعي لتوحيد موقف المجتمع الدولي بشأن ليبيا. كما أكدت حرص البعثة على استمرار التواصل مع كافة الأطراف والفعاليات في أرجاء البلاد.”

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