مجلس الامن الدولي يدعو الى وقف لاطلاق النار في ليبيا

دعا مجلس الامن الدولي الجمعة الى وقف عاجل لاطلاق النار في ليبيا في بيان حظي بدعم الولايات المتحدة، منددا بغارة جوية الثلاثاء على مركز لايواء اللاجئين قرب طرابلس.

واورد البيان أن “اعضاء مجلس الامن يشددون على ضرورة أن يسارع جميع الاطراف الى نزع فتيل التصعيد ويلتزموا وقفا لاطلاق النار”. ونوقش البيان خلال اجتماع للمجلس الاربعاء ولكن واشنطن اخرت تبنيه من دون سبب واضح، وفق ما افاد العديد من اعضاء المجلس . وندد البيان بالغارة التي شنت في الثاني من يوليو على مركز لايواء المهاجرين واسفرت عن 56 قتيلا.

واضاف ان “اعضاء مجلس الامن يدعون الاطراف للعودة سريعا الى عملية سياسية برعاية الامم المتحدة. ان السلام والاستقرار الدائمين في ليبيا لن يكونا ممكنين الا عبر حل سياسي”، ملاحظا “الجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقي والجامعة العربية واخرون” لتحقيق هذه الغاية. الى ذلك، اعرب المجلس عن “قلقه العميق للوضع الانساني الذي يتدهور في ليبيا ودعا جميع الاطراف الى افساح المجال امام الوكالات الانسانية” للقيام بمهمتها “في شكل تام”.

وذكر ايضا بان “مراكز الاحتجاز هي من مسؤولية الحكومة الليبية”، مبديا “قلقه” للوضع داخلها. وطالب المجلس في بيانه “الدول الاعضاء بالاحترام الكامل للحظر على الاسلحة” الذي فرض العام 2011 وتعرض لانتهاكات عدة في الاشهر الاخيرة. كما طالبها “بعدم التدخل في النزاع او اتخاذ اجراءات من شأنها تصعيده”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

