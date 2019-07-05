رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي أردوغان في إسطنبول

طرابلس — سبوتنيك. وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا والقضايا الإقليمية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين.

وأكد الرئيس الليبي في بداية اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، معبرا عن تقديره لموقف تركيا الرافض للاعتداء على طرابلس، وحرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية.

من جانبه عبر الرئيس أوردغان عن ترحيبه بزيارة السيد الرئيس، مجددا “دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا”، داعيا “لوقف الهجمات التي تشنها قوات حفتر غير الشرعية”.

وقال الرئيس التركي إننا “مع الحكومة الشرعية الليبية بقيادة فائز مصطفى السراج، من أجل السلام والأمان والاستقرار لبلاده”.

في سياق آخر، أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تحرك كتائب عسكرية للمشاركة في عملية “طوفان الكرامة” غرب ليبيا.

وقالت “شعبة الإعلام الحربي” التابعة للجيش، “تحركت الكتائب العسكرية ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، إذ تضم هذه الموجة مجموعة من الكتائب العسكرية تُشارك لأول مرة منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة وكتائب عسكرية أخرى كانت ضمن عمليات تحرير بنغازي و درنة و لها خبرة كبيرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية”.