المتوسط:

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أوردغان مساء اليوم الجمعة في قصر ” دولمة باهتشة ” بمدينة اسطنبول ، رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج.

وتناول الاجتماع تطورات الأوضاع في ليبيا والقضايا الإقليمية، وآفاق التعاون بين البلدين، حيث أكد السراج في بداية اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، معبراً عن تقديره لموقف تركيا الرافض لما وصفه بالاعتداء على طرابلس، وحرصها على إنجاح مسار التسوية السياسية.

ومن جانبه أكد أردوغان دعم بلاده لحكومة الوفاق حيث قال ، أن ” تركيا مع الحكومة الشرعية الليبية بقيادة فائز مصطفى السراج، من أجل السلام والأمان والاستقرار لبلاده “.

The post أردوغان لـ” السراج”: تركيا مع حكومتك من أجل استقرار ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية