حفتر: الجيش ليس تاجر نفط ومهمته حماية الوطن فقط

قال القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أن بيع النفط هو حق حصري للمؤسسة الوطنية للنط في العاصمة طرابلس المسؤولة عن تشغيل إدارة عمليات القطاع في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف حفتر، في تصريحات مع وكالة «بلومبرغ» الأميركية التي نشرتها الجمعة، “لا يجوز الاستفادة من قدرات المؤسسة لخدمة الإرهابيين والميليشيات المسلحة وعليها أيضا تجنب العمل ضد الجيش”.

وأكمل حفتر، أن ” الجيش ليس تاجرًا للنفط و الجيش قوة دفاعية منظمة تحمي الوطن. إنه لا يبيع النفط، لا بشكل قانوني أو غير قانوني. إن بيع النفط هو حصريًا عمل المؤسسة الوطنية للنفط لكن القضية الرئيسية حول النفط هي التوزيع العادل لعائداته بالتساوي بين الليبيين”.

وأوضح حفتر، أن ” الجيش لم يكن بحاجة إلى مطارات النفط، لذلك لم نستخدمها في الجيش حتى الآن. ولكن إذا كنا بحاجة – وهذا أمر غير مرجح – فلن نتردد. نحن في حالة تعبئة عامة وجميع قدرات الدولة تحت تصرف القوات المسلحة”.

