هون .. نشطاء المؤسسات الأهلية يزورون سجن الجفرة

تقرير|218

قام وفد من منسقية المؤسسات الأهلية بمدينة هون بزيارة تعاون إلى إدارة ومقر مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجفرة ،وتكون الوفد من ثلاثة أعضاء في زيارة هي الثانية من نوعها للوقوف على عديد المشاكل والصعاب التي تعانيها مؤسسة التأهيل والاصلاح .

وقال عضو المنسقية فرحات محمد فرحات إن الخطوة التالية ستكون عبر البدء في خطة عمل مثمر بين منسقية المؤسسات الأهلية والتي تمثل مؤسسات المجتمع المدني في هون من أندية وجمعيات ومؤسسات خيرية من جهة و إدارة السجن من جهة أخرى بعد أن تم الاتفاق على تنفيذ وحل عدد من المختنقات العاجلة.

تعد هذه البادرة ترسيخاً لمبدأ عمل المؤسسات الأهلية كونها ليست مجرد إدارات بل مؤسسات تعمل على أرض الواقع من أجل الصالح العام والاهتمام بقضايا المواطن الذي يحتاج كل رعاية وتوجيه واهتمام في مؤسسة الإصلاح والتأهيل من أجل إعادته لجادة الصواب والمساهمة في خلق مواطن صالح يلتحق بركب الحياة في المجالات المختلفة.

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