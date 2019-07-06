الرئاسة التركية: إردوغان يطالب المشير حفتر بإنهاء هجومه على طرابلس

دعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لإنهاء ما سماها «الهجمات غير الشرعية» التي تشنها قوات الجيش التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج الجمعة، وفق ما أعلنت الرئاسة التركية.

وقالت الرئاسة في بيان إن «الرئيس التركي جدد دعمه للحكومة المعترف بها دوليا وحض على إنهاء الهجمات غير الشرعية لقوات حفتر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

والتقى إردوغان السراج في أسطنبول في وقت سابق الجمعة.

وتشهد ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مما خلف مئات القتلى والجرحى، فضلا عن عشرات الآلاف من النازحين، بحسب منظمات عالمية.

ووفق بيان الرئاسة التركية، أبلغ إردوغان، السراج أن حكومة الوفاق الليبية تحظى بدعم أنقرة في محاولتها لضمان السلام والاستقرار فى ليبيا.

وكان إردوغان قال الخميس «نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديموقراطي لحقوقهم».

واحتجزت قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، ستة بحارة أتراك هذا الأسبوع بعدما حمّل المشير خليفة حفتر، أنقرة مسؤولية خسارته لمدينة غريان، القاعدة الخلفية الرئيسية لقواته والواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب العاصمة.