“اللامركزية” .. حلقة نقاش جامعة بنغازي

تقرير|218

شهدت قاعة وزارة الاقتصاد في حي قاريونس بمدينة بنغازي مجريات حلقات نقاش علمية بعنوان “ثقافة اللامركزية” نظمها مركز دراسات القانون والمجتمع التابع لجامعة بنغازي.

نوقشت خلال الحلقة ورقات عدة ، في مقدمتها “مفهوم ثقافة اللامركزية” لأستاذ الفلسفة الدكتور نجيب الحصادي وورقة ثانية بعنوان “دور السلطة المركزية في النظم اللامركزية” للدكتور زاهي مغيربي .. وورقة بعنوان “دوافع المطالبة باللامركزية” لــ عبد الجليل المنصوري .. وورقة أخرى بعنوان “حقيقة المخاوف من اللا مركزية للصحفي عيسى عبد القيوم.. وأوراق أخرى لمنصور البابور وابتسام بحيح ونقاشات شارك فيها الدكتور فتحي البعجة وأنس بعيرة وحمدي حروس وعبدالسلام الكزة.

شارك في الورشة وحضرها شخصيات أكاديمية وسياسية عدة وطرح خلالها ملف اللامركزية فى عدة مستويات منها السياسية والمالية والإدارية .

كما استعرضت الأوراق جوانب من تاريخ ليبيا مع شكلها السياسي (الفيدرالية) ومقاربات حول ما جاء فى النظم الحديثة حيال الدولة المركبة والبسيطة ونقد ما جاء فى مسودة الدستور من عروض رآها بعض المتحاورون”مشوهة” باسم اللامركزية.

كما تم تناول اللامركزية من جانب مسودة مشروع الدستور الليبي 2017 وكذلك قانون 59 بشأن نظام الادارة المحلية 2012 .. بهدف إيجاد نوع من المعرفة العلمية لخلق وعي مجتمعي في ظل السياق السياسي والمجتمعي .

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