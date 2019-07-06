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"بانتسير" تسقط طائرة حربية في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

وبحسب مصادر في الجيش الوطني الذي يقوده خليفة حفتر فإن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة “ميغ-23أو بي”.

​ونُشرت على شبكة الإنترنت صور التقطت في مكان سقوط الطائرة في ريف مدينة ترهونة التي تبعد عن العاصمة طرابلس بـ88 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي.

ويظهر في الصور، برأي بعض الخبراء، حطام طائرة تشيكية الصنع. واعترف خصوم حفتر، كما قالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، بفقدان طائرة L-39ZO. أما وسيطة الدفاع الجوي التي أسقطت الطائرة فقد تكون هي منظومة “بانتسير” التي وصلت إلى ليبيا مؤخرا من الإمارات العربية وفقا للمعلومات الصحفية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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