"بانتسير" تسقط طائرة حربية في ليبيا

وبحسب مصادر في الجيش الوطني الذي يقوده خليفة حفتر فإن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة “ميغ-23أو بي”.

Footage of #GNA air force MiG-23UB which was downed today by #LNA over #Tarhunah, there is big possibility that #LNA used Pantsir-S1 medium-range surface-to-air missile system in this operation pic.twitter.com/oVwxWXW8Uj — Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) July 4, 2019

​ونُشرت على شبكة الإنترنت صور التقطت في مكان سقوط الطائرة في ريف مدينة ترهونة التي تبعد عن العاصمة طرابلس بـ88 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي.

ويظهر في الصور، برأي بعض الخبراء، حطام طائرة تشيكية الصنع. واعترف خصوم حفتر، كما قالت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، بفقدان طائرة L-39ZO. أما وسيطة الدفاع الجوي التي أسقطت الطائرة فقد تكون هي منظومة “بانتسير” التي وصلت إلى ليبيا مؤخرا من الإمارات العربية وفقا للمعلومات الصحفية.