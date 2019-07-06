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أهل مرزق يصدون هجوماً لعناصر مسلحة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت مصادر متطابقة أن الهدوء عاد لمدينة مرزق  بعد صد الأهالي لهجوم شنته مجموعة مسلحة -تابعة لــ “بوبكر السوقي” – ومنعهم من دخول مرزق وحي “بندلواح” على وجه التحديد، بعد أن دخلت المجموعة في عدد من الآليات إلى مرزق، لتشتبك مع القوات الموجودة والأهالي بالمدينة .

وقال منذر الخرطوش المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة -على الصفحة الرسمية للوحدة- إن هدف الهجوم كان محاولةً للقبض على شخصيات داخل المنطقة .

وأشار الخرطوش في تدوينته إلى أن “بوبكر السوقي” كان مكلفاً بحماية حقل الفيل النفطي من قبل حكومة الوفاق وعند دخول القوات المسلحة للجنوب كان من الشخصيات المطلوبه التي هربت بإتجاه أوباري.

كما جاء في صفحة اللواء أن “السوقي” ظهر منذ فترة بالقرب من الزنتان والتقى مع “أسامه الجويلي” الذي قام بتسليحه ومنحه عدد من الآليات علاوةً على تواجده مع “علي كنه” في أوباري لعدة ايام.

وخلص الخرطوش إلى القول إن سلاح الجو التابع للجيش الوطني قام ليلة أمس باستهداف رتل في بلدة “قيرة” بوادي الشاطىء كان متجهاً إلى مدينة براك، مركز الوادي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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