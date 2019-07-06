بلحاج.. وشبكة نقل الإرهابيين الخاصة

لا تزال خيوط اللعبة التركية في ليبيا تنكشف أكثر فأكثر ويوماً بعد يوم، وكُرة الثلج الحاملة لأدلة تورّطها في نشر الإرهاب والفوضى في ليبيا تكبر شيئاً فشيئاً، لكن هذه المرة عبر شبكة مُتكاملة لنقل الإرهابيين إلى ليبيا، على متن طائرات شركة “الأجنحة” الخاصة التي يملكها بلحاج.

فيما بدا أنه “لعب تركي على المكشوف” بأمن ليبيا واستقرارها، كشفت تقارير صحفية عن تورّط أمير الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج بجرائم نقل إرهابيين قادمين من إدلب السورية إلى ليبيا عبر محطة تركيا، التي تأوي بلحاج وغيره كثيراً من الشخصيات الليبية التي تدور حولها شُبهات إرهاب.

وفي سياق قضية تورّط بلحاج، أكد عضو مجلس النواب الليبي علي السعيدي القايدي أن هذه الجرائم تتم منذ فترة إذ يتوافد الكثير من الإرهابيين من تركيا عبر طرابلس ومصراتة لمحاربة الجيش الوطني في طرابلس وإعاقة تقدماته نحو وسط العاصمة”.

القايدي أكد أن عدداً من هؤلاء الإرهابيين يتواجد بمحاور القتال في ضواحي طرابلس للقتال ضد الجيش الوطني.

هذه التطوّرات تتزامن مع تحذيرات دولية خطيرة جاءت على لسان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من مخاوف وصول إرهابيين إلى ليبيا قادمين من مدينة إدلب، وسط تنامي ملحوظ لنشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة.

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