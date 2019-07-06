الجروشي: الوفاق خسرت 6 طائرات حربية

أكد رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الوطني، الفريق صقر الجروشي، أن قوات الوفاق خسرت أغلب طائراتها التابعة للكلية الجوية مصراتة خلال المعارك الأخيرة ضد الجيش الوطني.

وأوضح الجروشي أن عدد الطائرات التي فقدتها الوفاق يبلغ 6 طائرات وهي كالتالي: ” 2 طائرة نوع L39، عدد 2 طائرة نوع ميراج F1، طائرة ميغ 25، وطائرة ميغ 23″.

واتهم رئيس أركان القوات الجوية المجموعات المُسلحة التابعة لحكومة الوفاق بالتعدّي على مرافق القوات الجوية واستغلالها في عمليات غير قانونية خِدمة لجماعات تحمل أفكاراً مُتطرفة.

وحول مصير غالبية الطيارين والفنيين العاملين في القواعد الجوية الموجودة غرب البلاد، أشار الجروشي إلى أن جزءاً منهم انضم للجيش الوطني، والجزء الآخر اضطر إلى مُغادرة البلاد خوفاً على حياته وحياة عائلته.

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