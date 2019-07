الخرطوش لـ” المتوسط”: قصف المهاجرين سيناريو رأيناه من قبل في سوريا

خاص المتوسط/ حنان منير :

أكد مسؤول المركز الإعلامي للواء الـ73 مشاة المنذر الخرطوش أن ادعاءات حكومة الوفاق على الجيش بأنه قصف مركز تاجوراء سيناريو متكرر من قبل الحكومة”

وذكر الخرطوش في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أن هذا “السيناريو رأيناه من قبل في سوريا، والذي تمثل في استخدام المهاجرين ومركز الإيواء الخاص بهم محاولة لكسب الرأي العام ولاظهار أن الجيش يستهدف بشكل عشوائي المواقع والمعسكرات في محاولة لدفع المجتمع الدولي لاتخاذ قرار جديد لصالح الحشد المليشياوي مثل وقف النار أو إدانة القيادة العامة وما إلى ذلك.

