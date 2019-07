في تونس.. “الكبير” يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي الوضع الاقتصادي بليبيا

المتوسط:

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بتونس العاصمة مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي آلان بوقيجا وسفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

ووفق بيان للمصرف المركزي، تناول اللقاء العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها الوضع الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والترتيبات المالية لسنة 2019.

وتطرق اللقاء، للمراجعة الدولية للمصرف المركزي بطرابلس والفرع الموازي بالبيضاء تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة، والرقابة المصاحبة لبعض المصارف التجارية، والإنفاق خارج القانون للحكومة المؤقتة بالبيضاء، وتقرير مجموعة الأزمات الدولية ICG.

