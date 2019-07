بعد إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا.. إيطاليا ترفض استقبال سفينة على متنها 54 مهاجرا

المتوسط:

أعلنت إيطاليا، رفضها استقبال سفينة تابعة لمنظمة محلية غير حكومية، على متنها 54 مهاجرا غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، وفق إعلام رسمي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية (أنسا) إن وزارة الداخلية رفضت السماح لسفينة تابعة لمنظمة “المتوسط للإنقاذ” (إيطالية غير حكومية)، الرسو في ميناء جزيرة لامبيدوسا جنوبي البلاد.

وتابعت، أن سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالي اعترضت سفينة المنظمة، على بعد 12 ميلا من ميناء جزيرة لامبيدوسا، رافضة السماح لها بمواصلة طريقها إلى ميناء الجزيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن خفر السواحل الإيطالي طلب من سفينة المنظمة نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مالطا، وفقًا لاتفاق بين الأخيرة وروما.

يشار إلى أن منظمة المتوسط للإنقاذ أعلنت إنقاذ 54 مهاجراً غير نظامي، قبالة السواحل الليبية، مشيرة إلى أنها بحاجة “فورية” إلى ميناء آمن.

وعبر حسابها بموقع “تويتر”، أعربت المنظمة عن سعادتها بإنقاذ حياة 54 مهاجرًا غير نظامي من “الجحيم الليبي”، على حد قولها.

ولفتت المنظمة إلى أن المهاجرين الذين أنقذتهم موجودون، حاليا، على متن سفينة تابعة لها، مضيفة أن من بينهم 11 امرأة و 4 أطفال، وأن سفينتها متجهة إلى إيطاليا.

